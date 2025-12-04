Haberler Yaşam Haberleri Bitlis'te sanayi sitesinde korkutan yangın
Giriş Tarihi: 4.12.2025 19:02

Bitlis'te sanayi sitesinde korkutan yangın

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Sanayi Sitesinde bir iş yerinde çıkan ve kısa sürede çevredeki diğer iş yerlerine de sıçrayan yangın, korkuttu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında çok sayıda iş yerinde hasar meydana geldi.

DHA
Bitlis’te sanayi sitesinde korkutan yangın
  • ABONE OL

Yangın, akşam saatlerinde Tatvan ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle bir iş yerinden yükselen alevler, kısa sürede büyüyerek yakınındaki diğer iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Bitlis, Tatvan, Ahlat ve Güroymak belediyelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda araç ve personelle yürütülen müdahalede yangın güçlükle kontrol altına alındı. Can kaybının olmadığı yangında birçok iş yeri hasar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bitlis'te sanayi sitesinde korkutan yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz