Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba Bitlis kar tatili için gözler valilik duyurularında!

Bitlis'te soğuk hava ve yer yer kar etkisiyle 14 Ocak Çarşamba günü olası okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, kar tatili kararını öğrenmek için gözlerini Bitlis Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gelecek resmi duyurulara çevirdi. Peki, Bitlis'te yarın okullar tatil mi, valilikten açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...
BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ?
14 Ocak 2026 Çarşamba günü için Bitlis'te eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kar yağışının yoğunluğuna göre değerlendirmelerin devam etmesi beklenirken, Bitlis Valiliği'nden gelecek olası duyurularla durum netlik kazanacak.
27 İL İÇİN SARI KODLU UYARI VERİLDİ!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümünü kapsayan sarı kodlu uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin çok bulutlu olacağı, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır hariç tüm bölgelerde aralıklı yağışların görüleceği öngörülüyor.
Kıyı Ege, Akdeniz sahil kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında; ayrıca Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.