Bitmeyen asansör çilesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı metro, tramvay ve metrobüs duraklarında çalışmayan yürüyen merdivenler ve asansörler yüzünden İstanbulluların çektiği çile sürüyor. Asansörler konusunda megakentte yaşayanları en çok mağdur eden ise T4 Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı. Bu hattaki istasyonlarda bulunan yolcu asansörlerinin büyük çoğunluğu uyarı levhalarıyla kapatılmış durumda ve aylardır tamir edilmeyi bekliyor. Özellikle yaşlı, çocuklu ve engelliler başta olmak üzere bir kısmı uzun zamandır çalışmayan asansör ve merdivenlere isyan ediyor.Çalışmayan asansörlere, bakım tarihleriyle ilgili asılan bilgilendirme notları ise hiçbir çalışma yapılmadan sürekli güncelleniyor. Asansörlerin bir bölümünde 25 Haziran'da yapılacağı belirtilen onarım tarihi bir teknik ekip bile göremeden 30 Eylül'e ertelendi. Vatandaşlar, asansör arızasının çok uzun bir zaman geçmesine rağmen giderilmemesi nedeniyle tepkisini gösteriyor. Sultançiftliği ve Gaziosmanpaşa bölgesinin yolcu trafiğini önemli aktarma noktalarına taşımak ve bölge trafiğini rahatlatmak amacıyla kurulan T4 Tramvay Hattında arıza ve eksiklikler bitmek bilmiyor. 15.3 kilometrelik hat uzunluğuna sahip T4 Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda 2 Temmuz tarihindeki yaşanan arızada da vatandaşlar perişan olmuştu. Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Eyüpsultan ilçelerinden geçen T4 Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nın saatte tek yönde 25 bin yolcu kapasitesi bulunuyor. İnsan yoğunluğunun yüksek olduğu tramvay hattının istasyonlarında çalışmayan asansörler nedeniyle zaman zaman izdiham yaşanıyor.