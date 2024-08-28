Bıttım Sabunu Neden Yapılır? Bıttım Sabunu Nasıl Üretilir?

Hiçbir kimyasal içermeyen bıttım sabunu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetişen bir tür yabani fıstık ağacının meyvesi olan bıttım ve menengiç yağından elde edilen doğal bir üründür. Geleneksel yöntemlerle üretilen bıttım sabununun cilde ve saçlara pek çok yararı bulunur. Cildin doğal dengesini koruyan bıttım sabunu neden yapılır ve bıttım sabunu nasıl üretilir sorularının cevapları ile bu sabun hakkında merak edilen her şey yazımızda yer alıyor.

Bıttım Sabunu Nedir?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne has bir ürün olan bıttım sabunu, bölgede yetişen ve bıttım adıyla bilinen yabani fıstık yağı ile menengiç bitkisi yani çitlembikten elde edilen yağdan üretilen bir sabun çeşididir. Aslen Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yetişen ama özellikle Siirt'te üretilen bıttım sabunu Güneydoğu Anadolu'da Botan sabunu ismini de almaktadır. Mardin ve Şırnak'ta da rastlanan bıttım sabunu doğal olduğu için tercih edilmektedir.

Bıttım Sabunu Nasıl Üretilir?

Eylül ayının sonlarına doğru bıttım meyveleri toplanır. 10 gün boyunca kurutulan bıttım meyveleri kuruduktan sonra öğütülür ve sıcak suyla 2 saat yoğurulur. Yoğurma işlemi sonunda çıkan bıttım yağı ayrılır. Bir gece sıcak bir ortamda dilendirilen bıttımların süzülmesi sağlanır. Daha sonra kazanda su içinde kaynatılır. Kaynama esnasında suya azar azar bıttım yağı eklenir ve karıştırılır. Kaynama gerçekleştikçe su buharlaşır ve yağlar suyun yüzeyine birikir. Yüzeye çıkan sular kazandan alınırken başka bir kapta yirmi dört litre suyla beş kilo poyet kostik karıştırılır. Hazırlanan bu çözelti kazana koyularak yaklaşık on iki ila on altı saat boyunca kaynatılır. Sürenin sonunda oluşan sabun toplanır. Sabun henüz sıcak ve sıvı haldeyken kazandan alınıp kaplara yerleştirilir. Artık sabunların açık havada üç gün bekletilmesi gerekir. Üç günün ardından sabun kullanıma hazır hale gelir.

Bıttım Sabununun Faydaları Nelerdir?

Doğal içerikli bir ürün olan bıttım sabununun özellikle cilt ve saç için pek çok faydası bulunur. Düzenli kullanıldığında bıttım sabununun aşağıdaki faydaları görülecektir;

Saç köklerini güçlendirdiği için saç dökülmesini ciddi oranda azaltır.

Kepeği önler.

Saçları parlak, canlı ve güçlü hale getirir.

Antiseptik olduğu için egzama, mantar, akneleri iyileştirdiği gibi yaralara da iyi gelir.

Kuru saç diplerini nemlendirir, saçı yumuşatır.

Saç beyazlamasını durdurucu etkiye sahiptir.

Tıkanan saç gözeneklerini açar, cildi ve saç derisini temizler.

Siyah noktaların giderilmesine yardımcı olur.

Saçı onarır, kırılmaların önüne geçer.

Cildin yağ dengesini düzenleyerek sivilce oluşumunu azaltır.

Saç derisi ve cilt üzerindeki tahriş ve kaşıntıların azalmasına yardımcı olur.

İçerdiği antioksidanlar sayesinde yaşlanma belirtilerini hafifletir.

Bıttım Sabununun Zararı Var Mıdır?

Bıttım sabunu tamamen doğal içerikli olduğu için bilinen ciddi bir zararı yoktur. Ancak cildi alerjik ve hassas olanların bu sabunu dikkatli kullanması gerekir. Alerji ya da hassasiyet durumunda kullanımın durdurulması gerekir. Ayrıca cildi çabuk kuruyanlar da bıttım sabununu seyrek kullanmalıdır. Tüm diğer sabunlar gibi bıttım sabunu da göze temas ettirilmemeli, teması halinde bol su ile gözler temizlenmelidir.

Bıttım Sabunu Nasıl Kullanılır?

Bıttım sabunu %100 doğaldır ve hiçbir kimyasalla birlikte kullanılmamalıdır. Saçlar ve cilt ıslatılıp sabun köpürtülerek kullanılır. Cilde ve saça bu sabunu doğrudan masaj yaparak uygulamak mümkündür. Eğer alerjik değilseniz ve cilt hassasiyeti ile kuruluk sorunu yaşamıyorsanız bıttım sabununu haftada 2 ya da 3 kez kullanmanız uygundur. Sabunu kullanırken alerji, kuruluk ya da hassasiyet oluyorsa kullanımı haftada bire indirmeniz tavsiye edilir.