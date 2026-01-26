Biyokimya fabrikasında yangın paniği! Müdahale sürüyor

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Davulga beldesinde bulunan Biyokimya Fabrikasının Enerji Santralinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın her yerini sardı. Alevlerinden yükselmesinin ardından Davulga Belediyesi ile Emirdağ Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına müdahale çalışmalarına Afyonkarahisar Belediyesi de 2 itfaiye aracı ve 6 personel ile destek verdi. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba sarf edilirken, çevre illerden gelen itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı.





BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Ekipler, yangın dolayısıyla çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, bölgeye giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde sağlanıyor. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, soğutma ve kontrol çalışmalarının tamamlanmasının ardından detaylı inceleme başlatılacağı öğrenildi. Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.