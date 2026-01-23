Biyolojik yaşlanmaya aşı bariyeri

University of Southern California (USC) tarafından yapılan yeni bir araştırma, zona aşısının sadece ağrılı deri döküntülerini önlemekle kalmayıp, vücudun biyolojik saatini de yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, 70 yaş ve üzerindeki 3 bin 800'den fazla katılımcının verilerini inceleyerek yedi farklı biyolojik yaşlanma alanını analiz etti. Bulgular, zona aşısı yaptıran bireylerin yaptırmayanlara kıyasla daha "genç" biyolojik profillere sahip olduğunu gösterdi. Aşılanan katılımcıların "inflammaging" (yaşa bağlı kronik iltihaplanma) seviyelerinin anlamlı derecede düşük olduğu saptandı.

OLUMLU ETKİ

DNA üzerindeki moleküler işaretlerin ve gen ifadesi süreçlerinin, aşılanan kişilerde daha yavaş yaşlandığı gözlemlendi. Bu olumlu etkilerin aşıdan sonraki ilk üç yıl içinde en belirgin seviyede olduğu, ancak etkilerin dört yıl ve sonrasında da devam ettiği bildirildi. Uzmanlar aşının biyolojik stres yükünü azaltıyor olabileceğine dikkat çekiyor. Araştırma daha önceki çalışmalarla uyum gösteriyor.