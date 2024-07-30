Biyometrik Fotoğraf Kuralları - Biyometrik Fotoğraf Nasıl Olmalı, Makyaj ve Küpe Yasak Mı?

Biyometrik fotoğraflar, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından belirli standartlara göre özelliklere sahiptir. Bu fotoğraflar; yüksel kalitede olmasının yanı sıra, belirli ölçülere ve özelliklere sahip olurlar. Biyometrik fotoğraflar, kimlik kartlarında da kullanılır. En büyük özelliği ise yüz biyometresinin tespit edilebiliyor olmasıdır. Bu nedenle biyometrik fotoğraf kuralları bilinmeli, biyometrik fotoğraf nasıl olmalı, makyaj ve küpe yasak mı gibi soruların yanıtlarının öğrenilmesi gerekir.



Biyometrik Fotoğraf Nasıl Olmalı, Makyaj ve Küpe Yasak Mı?



Biyometrik fotoğraflar, yüz biyometresinin tespit edilmesini sağlar. Bu nedenle çeşitli kurallar bulunur. Kişilerin yüzünde numaralı gözlük hariç piercing, küpe, kolye gibi aksesuarların bulunmaması gerekir.



Biyometrik Fotoğraf Kuralları Nedir?



Biyometrik fotoğrafın kuralları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Biyometrik fotoğrafların boyutlarının 50 mm X 60 mm, beyaz fonda ve desensiz olması gerekir.

• Fotoğrafın fonunda gölgeler oluşmamalıdır, kişi tarafından en son halini göstermesi bakımından son 6 ay içinde çekilmiş olması önemlidir.

• Kişinin yüzü, fotoğraf üzerinde ortalanmış olarak saç modeliyle birlikte tamamen görünür olması gerekir. Ayrıca saçlar kulakların arkasına atılma ya da toplu olmalıdır.

• Fotoğrafta leke ve bükülmelerin olmaması gerekir. Renkler nötr olmalı ve yüzün doğal rengini yansıtmalıdır.

• Fotoğrafın kontrastı iyi bir şekilde ayarlanmalıdır. Bu sayede ayrıntılar yeterince keskin ve net olacaktır.

• Gözler açık konumda olmalı ve net olarak görünmelidir. Fotoğraf çekimi yapılırken doğrudan kameraya bakılmalıdır.

• Işık yüze eşit ölçüde yansıtılmalıdır. Yansıma ya da gölgeler olmamalıdır. Ayrıca fotoğrafta de kırmızı-göz de olmamalıdır.

• Küçük çocukların fotoğraflarında başka kişi ya da nesne bulunmamalıdır.

• Kişinin zorunlu olarak kullandığı gözlük ve benzeri aksesuarlar dışında fotoğrafta şapka, başlık, küpe, vb. nesneler olmamalıdır.

• Başörtülü kişilerin fotoğraflarında yüz çene ucundan alına kadar görünür olmalıdır. Kişinin yüzünün üzerinde gölgeler oluşmamalıdır.

• Kadınlar hafif bir makyaj yapabilir fakat yüz hatlarını değiştiren bir makyaj olmamalıdır.

• Yüzde bulunan bir izi ya da lekeyi kapatacak biçimde yapılan makyajlar, özellikle pasaport için soruna neden olabilir.

• Erkekler için saç, sakal ve favoriler için herhangi bir standart söylenmemiştir.