Biyometrik ve Vesikalık Farkı - Biyometrik Fotoğrafın Vesikalık Fotoğraftan Farkı Nedir?

Biyometrik fotoğraflar, ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) tarafından belirlenen birtakım özelliklere sahiptirler. Kimlik kartı ve pasaport gibi bazı seyahat belgelerinde kullanılırlar. Her ne kadar vesikalık fotoğraflar ile benzer olsa da ona göre çok da ileri teknolojiye sahiptirler. İkisi arasındaki farkı anlamak için biyometrik ve vesikalık farkı nedir, biyometrik fotoğrafın vesikalık fotoğraftan farkı nedir araştırmakta fayda vardır.

Biyometrik ve Vesikalık Farkı Nedir?

1.Bir biyometrik fotoğraf, en az 600 dpi kalitesinde olmak zorundadır ve arka fon mutlaka beyaz olmalıdır.

2.Kişinin yüzünde veya arka fonda herhangi bir gölge olmaması gerekir. Fotoğraflar uygun açılardan çekilmeli, yüz, boyun ve omuzlar net bir şekilde görünmelidir. Bireyin yüzünün tüm detayları, belirgin bir biçimde ortaya çıkmalıdır.

3.Biyometrik fotoğraflar, muhakkak mat bir kağıda basılmalı ve üzerinde hiçbir şekilde düzenleme yapılmamalıdır.

4.Ölçülerin, 35 mm × 45 mm olması şarttır, ancak bu ülkeden ülkeye değişebilen bir özelliktir.

5.Biyometrik fotoğraf çektirecek kişi, inancı gereği başörtüsü veya şapka kullanıyor ise bunların yüzünü kapatmamasına dikkat etmelidir.

6.Ayrıca gözlük kullananların gözlüklerinin, yüzlerini kapatmayacak şekilde ve camlarının şeffaf olması şarttır. Kişiler, yüzlerinin fotoğraf makinesi tarafından algılanmasına engel olmadığı takdirde gözlükleri ile fotoğraf çektirebilirler.

7.Fotoğraf çektiren kişi, gülümsememeli ve dişlerini kesinlikle göstermemelidir.

8.Makyajla yüzdeki doğum lekeleri ile belirgin kusurlar kapatılmamalı, gözlerin biri kapalı olmamalı ve saçların yüzü örtmesine izin verilmemelidir.

Vesikalık fotoğraflar ise:

1.Vesikalık fotoğrafların boyutları 4.5 cm × 6 cm'dir.

2.Arka planda, beyaz haricinde farklı renklerdeki fonlar kullanılabilir.

3.Kişi, fotoğraf çektirirken dişlerini göstererek gülümseyebilir.

4.Vesikalık fotoğraflarda, makyaj ile yüz kusurlarını gizlemekte ve saçların yüzü kapatmasında herhangi bir sakınca yoktur.

5.Gözlük ve başörtüsü gibi zorunlu kullanım dışındaki diğer aksesuarlar çıkarılmalıdır.

Vesikalık ve Biyometrik Fotoğraf Nerede Kullanılır?

Günümüzde resmi evraklar için istenen fotoğrafların birçoğu, biyometriktir. Vesikalık fotoğraflar ise eski usul bulunduğu için çoğunlukla tercih edilmemektedir. Bunun en önemli nedeni, çeşitli teknolojik cihazlar tarafından okunamamalarıdır. Ancak biyometrik fotoğraflar, rahatlıkla bu makineler tarafından algılanabilmektedirler. Bu yüzden, kimlik kartlarında, pasaportlarda, ehliyetlerde, resmi kurum ve kuruluşlar tarafından istenen belgelerde, belediye işlemlerinde ve seyahatlerde biyometrik fotoğraf tercih edilir.