Biz Böyleyiz oyuncuları ve konusu! Biz Böyleyiz filmi nerede çekildi?

Biz Böyleyiz konusu ve oyuncu kadrosu ile gündemdeki yerini aldı. Bu akşam ATV ekranlarında saat 22.50'de yayınlanacak yapım genç ve sevilen oyuncuları bir araya getiriyor. Yıllar sonra bir araya gelen bir arkadaş grubunun yaşadıklarını anlatan filmin en dikkat çeken ismi Hümeyra. Peki, Biz Böyleyiz filmi nerede çekildi? İşte, Biz Böyleyiz oyuncuları…