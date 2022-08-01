Haberler Yaşam Haberleri Biz Böyleyiz oyuncuları ve konusu! Biz Böyleyiz filmi nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 1.8.2022 13:59

Biz Böyleyiz oyuncuları ve konusu! Biz Böyleyiz filmi nerede çekildi?

Biz Böyleyiz oyuncuları son dönemin popüler isimlerini ve usta oyuncuları bir araya getiriyor. Bu akşam ATV ekranlarında seyircisi ile buluşacak yapım izleyenlerden beğeni topluyor. Biz Böyleyiz konusu ile samimi bir yaz filmi ortaya koyuyor. 2020 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu yer alıyor. Peki, Biz Böyleyiz filmi nerede çekildi? İşte yanıtlar…

Biz Böyleyiz oyuncuları ve konusu! Biz Böyleyiz filmi nerede çekildi?

Biz Böyleyiz konusu ve oyuncu kadrosu ile gündemdeki yerini aldı. Bu akşam ATV ekranlarında saat 22.50'de yayınlanacak yapım genç ve sevilen oyuncuları bir araya getiriyor. Yıllar sonra bir araya gelen bir arkadaş grubunun yaşadıklarını anlatan filmin en dikkat çeken ismi Hümeyra. Peki, Biz Böyleyiz filmi nerede çekildi? İşte, Biz Böyleyiz oyuncuları…

BİZ BÖYLEYİZ FİLM KONUSU

Biz Böyleyiz, yıllar sonra yeniden bir araya gelen bir arkadaş grubunun hikayesini konu ediyor. Çocukluk ve gençlik dönemlerini birlikte geçiren bir grup arkadaş, yetişlinliğe geçmeleriyle birlikte farklı yönlere savrulur. Nezihe'nin ellerinde büyüyen grup, hayatta en değer verdikleri kişi olan Nezihe'nin rahatsızlandığını öğrendiklerinde büyük bir üzüntüye kapılırlar.

Bu süreçte Nezihe'nin yanında olmak isteyen ekip, İstanbul'dan Nezihe'nin İzmir'deki evine gider. Birbirlerinden tamamen farklı karakterlere sahip olan arkadaşlar, bu vesileyle birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda kalır. Bu süreç, sürpriz gelişmelerin ve geçmişe yönelik hesaplaşmaların yaşanmasına neden olur.

BİZ BÖYLEYİZ NEREDE ÇEKİLDİ?

Biz Böyleyiz çekimleri İzmir'de gerçekleştirildi. Çekimlerin büyük bir çoğunluğu Çeşme'nin Ildır Köyü'nde yapıldı.

BİZ BÖYLEYİZ FİLMİ OYUNCULARI

Berrak Tüzünataç

Engin Öztürk

Şebnem Bozoklu

Özge Özpirinçci

Meriç Aral

Boran Kuzum

Hümeyra

ARKADAŞINA GÖNDER
Biz Böyleyiz oyuncuları ve konusu! Biz Böyleyiz filmi nerede çekildi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA