Biz Böyleyiz oyuncuları ve konusu! Biz Böyleyiz filmi nerede çekildi?

Biz Böyleyiz konusu ve oyuncu kadrosu ile gündemdeki yerini aldı. Bu akşam ATV ekranlarında saat 22.50'de yayınlanacak yapım genç ve sevilen oyuncuları bir araya getiriyor. Yıllar sonra bir araya gelen bir arkadaş grubunun yaşadıklarını anlatan filmin en dikkat çeken ismi Hümeyra. Peki, Biz Böyleyiz filmi nerede çekildi? İşte, Biz Böyleyiz oyuncuları…
BİZ BÖYLEYİZ FİLM KONUSU
Biz Böyleyiz, yıllar sonra yeniden bir araya gelen bir arkadaş grubunun hikayesini konu ediyor. Çocukluk ve gençlik dönemlerini birlikte geçiren bir grup arkadaş, yetişlinliğe geçmeleriyle birlikte farklı yönlere savrulur. Nezihe'nin ellerinde büyüyen grup, hayatta en değer verdikleri kişi olan Nezihe'nin rahatsızlandığını öğrendiklerinde büyük bir üzüntüye kapılırlar.
Bu süreçte Nezihe'nin yanında olmak isteyen ekip, İstanbul'dan Nezihe'nin İzmir'deki evine gider. Birbirlerinden tamamen farklı karakterlere sahip olan arkadaşlar, bu vesileyle birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda kalır. Bu süreç, sürpriz gelişmelerin ve geçmişe yönelik hesaplaşmaların yaşanmasına neden olur.
BİZ BÖYLEYİZ NEREDE ÇEKİLDİ?
Biz Böyleyiz çekimleri İzmir'de gerçekleştirildi. Çekimlerin büyük bir çoğunluğu Çeşme'nin Ildır Köyü'nde yapıldı.