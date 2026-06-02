Bize Paris de Trabzon

Fransa'da Paris Trabzonlular Derneği tarafından 10'uncusu düzenlenen 'Paris Karadeniz Yayla Festivali', gurbetçileri bir araya getirdi. Sıla hasretinin coşkulu kültür şölenine dönüştüren festivalde, yöresel türküler eşliğinde kurulan dev horon halkasında gurbetçiler ile Fransız misafirler el ele verip, horon tepti. Dernek Başkanı Bülent Cumur, kültürel miraslarını geleceğe taşımayı amaçladıklarını belirterek, "Trabzon için yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bize her yer Trabzon. Afrika'da da Paris'te de Trabzon. Önemli olan Trabzon'u dünyaya tanıtmak" dedi.

Kemençe seslerinin yükseldiği, yöresel lezzetlerin Paris'e taşındığı festivale; Türkiye Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Paris Büyükelçiliği Müsteşarı Atakan Ezgü, Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Öztürk, Epinay-sur-Seine Belediye Başkan Yardımcısı Mohammed Cherfaoui'nin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.Sanatçılar Gökhan Sağgül, Mert Sirkeci, Yasin Şekerci ve Enes Çabuk'un sahne aldığı etkinlikte, Fransa'da yetişip, küçük yaşta kemençeye gönül veren Uğur Öztürk de performansıyla beğeni topladı. Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, "Birçok Fransız dostumuz var. Birlikte ve bir arada yaşama kültürümüze de çok güzel bir örnek oluyor. Memleketin havalarını yaşamış oluyoruz ve tabii mutlu da oluyoruz" dedi. AA