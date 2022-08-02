Bizi Hatırla filmi nerede çekildi? Bizi Hatırla oyuncuları ve konusu

Bizi Hatırla oyuncuları arasında usta isimler Altan Erkekli ve Sumru Yavrucuk gibi oyuncular bulunuyor. Kasım 2018'de vizyona giren film bu akşam ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Bizi Hatırla filmi konusu ile duygusal bir baba oğul ilişkisine odaklanıyor. Peki, Bizi Hatırla nerede çekildi? İşte film hakkında merak edilenler…
BİZİ HATIRLA KONUSU
Bizi Hatırla, ihmal ettiği babasının rahatsızlanmasının ardından onunla yeniden bağ kurmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Çalışkan bir adam olan Kaan, sahip olduğu başarılı kariyerini dişi tırnağıyla gerçekleştirmiştir. Eşi, iki çocuğu ve işiyle kurduğu sakin hayat onun için yeterlidir. Bu stresli yoğunluk içindeyken, bir sahil şehrinde yaşayan yaşlı babası Eşref'i biraz ihmal etmiş durumdadır.
Ancak bu durum, günün birinde babasının geçirdiği bir rahatsızlık sonrasında değişir. Yaşanan rahatsızlık Eşref'i babasının yanına gitmeye zorlar, ancak yoğun iş temposu buna müsaade etmemektedir. İşten vakit ayıramadığından ötürü babasını İstanbul'a, evine getirmeyi tercih eder. Baba Eşref ise oğluna ve ailesine yük olmaktan çekinmektedir. Bu alışık olmadıkları durumun içinde nasıl davranacaklarını bilemeyen baba-oğlu, birbirlerine ne kadar yabancılaştıklarını fark ederler.
BİZİ HATIRLA OYUNCULARI
Altan Erkekli – Altan
Tolga Tekin – Kaan
Özge Özberk - Ece
Binnur Kaya - Fatoş
Sumru Yavrucuk - Leman
Su Burcu Yazgı Coşkun - İrem
Cem Kurtoğlu
Yeşim Gül
BİZİ HATIRLA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri İstanbul ve İzmir'de gerçekleşti. İzmir Foça'da yapılan çekimler İstanbul'da devam etti.