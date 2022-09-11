Bizim Aile filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, kaç yılında ve nerede çekildi? İşte Yeşilçam filmi Bizim Aile oyuncuları, konusu ve yapım yılı!

Dram-komedi türünde sıcak bir aile filmi olarak karşımıza çıkan Bizim Aile, bugün nostalji sevenlerle televizyonda buluşacak. Yeşilçamın sevilen isimlerinin bir arada yer aldığı filme ilişkin Bizim Aile filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, kaç yılında ve nerede çekildi soruları yanıt arıyor. Yapımı izlemek isteyen yerli film severler için filme ilişkin detaylar, Bizim Aile oyuncuları, konusu ve yapım yılı burada!

Bizim Aile Konusu

Yaşar Usta, üç çocuğu ile dul kalmış bir adamdır; eşinin vefatından sonraysa kimseyle evlenmemiş, çocuklarına hem annelik hem babalık yapmıştır. Yaşar Usta ile aynı mahallede yaşayan komşusu Melek Hanım da 3 çocuğu ile zamanında dul kalmış, çocuklarını yetiştirmenin tüm zorluklarına katlanmıştır. Mahalledeki komşu ise Melek ile Yaşar Usta'nın tam birbirlerine göre olduğunu düşünürler. Ne yapar eder çöpçatanlık yaparak bu iki yalnız insanı evlendirirler. Ama birbirleriyle yaşamak zorunda kalan 6 kardeş o kadar da hızlı uyum sağlayamayacaktır...

Bizim Aile Oyuncuları

Münir Özkul - Yaşar Usta

Adile Naşit - Melek

Tarık Akan - Ferit

Şener Şen - Şener

Itır Esen - Alev

Halit Akçatepe - Halit

Ayşen Gruda - Feride

Tuncay Akça - Tuncay

Cengiz Nezir - Ferdi

Saim Alpago - Saim Bey

Ahmet Arıman - Ahmet

Tayfun Akalın - Tayfun

Sıtkı Akçatepe - Avukat

Talat Dumanlı - Talat

Süreyya Dumanlı - Süreyya

Nezahat Tanyeri - Hacer

Selim Naşit Özcan - Nikâh Memuru

Bizim Aile Nerede Çekildi?

1976 yılında vizyona giren film İstanbul'da çekildi. Ana çekim mekanı olan, Yaşar Usta'nın çocukları ile birlikte taşındığı Melek Hanım'a ait olan köşk Üsküdar'ın Altunizade semtinde bulunmaktadır. Günümüzde klinik olarak kullanılan yapı birçok Yeşilçam filminin çekim mekanı olarak kullanıldı. Alev ve babası zengin fabrikatör Saim Bey'in ikamet ettiği yapı için ise Yeniköy'de bulunan Said Halim Paşa Yalısı seçildi. Saim Bey'in Yaşar Usta ile klişeleşmiş diyaloğunun geçtiği ofis ise yönetmen ve senarist Ertem Eğilmez'in Beyoğlu'ndaki çalışma ofisidir