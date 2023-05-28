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Giriş Tarihi: 28.5.2023

‘Bizim canımız yandı başka canlar kurtuldu’

Tokat’ın Erbaa ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden ve organlarıyla 6 kişiye can olan Mert Yıldırım’ın babası SABAH’a konuştu: Bizim canımız yandı ama başka canlar kurtuldu

MİHRİBAN KOÇAKER
‘Bizim canımız yandı başka canlar kurtuldu’
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 19 Mayıs günü Mustafa Temiz'in (21) kullandığı otomobil, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Mert Yıldırım (21) yoğun bakımda 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Aile oğullarının organlarını bağışladı. Mert'in kalbi İstanbul'a, karaciğer, 2 korneası ve bir böbreği Samsun'a, bir böbreği ise Erzurum'daki bir hastaya umut oldu. Mert Yıldırım'ın babasına 6 ay önce "Bana bir şey olursa ihtiyaç sahipleri için organlarımı feda ederim" dediği öğrenildi.



NÖBETTEN ÇIKMIŞTI
4 çocuğundan birini trafik kazası sonucu kaybeden baba Kemal Yıldırım duygularını SABAH'a anlattı: "Oğlum Reşadiye Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisiydi. Evini oraya kurmuştuk. Haftanın 5 günü Reşadiye'de haftasonu ise yanımıza geliyordu. 19 Mayıs günü de resmi tatildi ancak oğlumun nöbeti vardı. Nöbetten çıkıp yanımıza geldi. Evde yarım saat annesi ve kardeşiyle oturmuş. Sonra arkadaşı arabayla gelip almış, sonra da kaza oldu. Bizim canımız yandı ama başkalarının canı kurtuldu. Oğlumun organlarını alan hastalar ve yakınları ile bundan sonra hep görüşmek istiyorum."

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