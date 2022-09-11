Bizim Hikaye filmi nerede çekildi? Bizim Hikaye filmi oyuncuları ve konusu ile ne anlatıyor?

BİZİM HİKAYE FİLMİNİN KONUSU

Haksızlığa uğramış, ailesi, yuvası, geleceği elinden alınmış bir adam ile hayata karşı tek başına mücadele etmek zorunda kalan, çocuklarıyla bu koca dünyada bir başına kalmış bir kadının öyküsünü perdeye taşıyor Bizim Hikaye.

Başka kimler yok ki bu öyküde: Ailesinin itibarını kurtarmak için çabalayan bir genç, yanlış zamanın ve yanlış davanın kurbanı olan eski bir aşık... Yarınlardan bu günlere kadar gelmeyi başarabilmiş bir aşk hikayesi.