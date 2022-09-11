Bizim Hikaye filmi nerede çekildi? Bizim Hikaye filmi oyuncuları ve konusu ile ne anlatıyor?

Bizim Hikaye filminin konusu birçok zorlukla başa çıkmak zorunda kalan bir anne ve babanın öyküsüne odaklanıyor. Dram türünde izleyenlerden tam not alan film bugün ATV film kuşağında. Bizim Hikaye filmi oyuncuları ile genç ve usta isimleri bir araya getiriyor. Peki, Bizim Hikaye filmi nerede çekildi, hangi ilde/ilçede, ne anlatıyor? İşte, detaylar…
BİZİM HİKAYE FİLMİNİN KONUSU
Haksızlığa uğramış, ailesi, yuvası, geleceği elinden alınmış bir adam ile hayata karşı tek başına mücadele etmek zorunda kalan, çocuklarıyla bu koca dünyada bir başına kalmış bir kadının öyküsünü perdeye taşıyor Bizim Hikaye.
Başka kimler yok ki bu öyküde: Ailesinin itibarını kurtarmak için çabalayan bir genç, yanlış zamanın ve yanlış davanın kurbanı olan eski bir aşık... Yarınlardan bu günlere kadar gelmeyi başarabilmiş bir aşk hikayesi.
80 darbesinde gururu, itibarı zedelenen, inancı ve düşüncesi ne olursa olsun haksız yere hüküm giyen insanların, darbe sonrasında hayata tutunma çabalarını perdeye taşıyan film; o günlerden bu günlere kadar uzanan bir mücadeleyi, hiç bir şekilde bağlarını kopartmayan fedakar bir aile aracılığıyla bizlere aktarıyor.
BİZİM HİKAYE FİLMİ OYUNCULARI
Cansel Elçin
Haluk Piyes
Sera Tokdemir
Naz Elmas
Burcu Kıratlı
Çiğdem Batur Güzel
İbrahim Kendirci
Erdinç Gülener
Ahmet Mekin
Ayşen İnci
BİZİM HİKAYE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Sinop, Trabzon ve Rize'de çekimleri gerçekleşen filmin bazı sahneleri de İstanbul'da çekildi.