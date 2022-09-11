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Giriş Tarihi: 11.9.2022 12:33

Bizim Hikaye filmi nerede çekildi? Bizim Hikaye filmi oyuncuları ve konusu ile ne anlatıyor?

Dram türünde sinemamızda yer edinen Bizim Hikaye filmi konusu ile dikkat çekiyor. 2015 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Yasin Uslu oturuyor. Zorlu bir aile hikayesine odaklanan filmin senarist koltuğunda da Uslu oturuyor. Bizim Hikaye filmi oyuncuları arasında birçok popüler isim yer alıyor. Peki, Bizim Hikaye filmi nerede çekildi, ne anlatıyor? İşte, film hakkında tüm merak edilenler…

Bizim Hikaye filmi nerede çekildi? Bizim Hikaye filmi oyuncuları ve konusu ile ne anlatıyor?

Bizim Hikaye filminin konusu birçok zorlukla başa çıkmak zorunda kalan bir anne ve babanın öyküsüne odaklanıyor. Dram türünde izleyenlerden tam not alan film bugün ATV film kuşağında. Bizim Hikaye filmi oyuncuları ile genç ve usta isimleri bir araya getiriyor. Peki, Bizim Hikaye filmi nerede çekildi, hangi ilde/ilçede, ne anlatıyor? İşte, detaylar…

BİZİM HİKAYE FİLMİNİN KONUSU

Haksızlığa uğramış, ailesi, yuvası, geleceği elinden alınmış bir adam ile hayata karşı tek başına mücadele etmek zorunda kalan, çocuklarıyla bu koca dünyada bir başına kalmış bir kadının öyküsünü perdeye taşıyor Bizim Hikaye.

Başka kimler yok ki bu öyküde: Ailesinin itibarını kurtarmak için çabalayan bir genç, yanlış zamanın ve yanlış davanın kurbanı olan eski bir aşık... Yarınlardan bu günlere kadar gelmeyi başarabilmiş bir aşk hikayesi.

80 darbesinde gururu, itibarı zedelenen, inancı ve düşüncesi ne olursa olsun haksız yere hüküm giyen insanların, darbe sonrasında hayata tutunma çabalarını perdeye taşıyan film; o günlerden bu günlere kadar uzanan bir mücadeleyi, hiç bir şekilde bağlarını kopartmayan fedakar bir aile aracılığıyla bizlere aktarıyor.

BİZİM HİKAYE FİLMİ OYUNCULARI

Cansel Elçin

Haluk Piyes

Sera Tokdemir

Naz Elmas

Burcu Kıratlı

Çiğdem Batur Güzel

İbrahim Kendirci

Erdinç Gülener

Ahmet Mekin

Ayşen İnci

BİZİM HİKAYE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sinop, Trabzon ve Rize'de çekimleri gerçekleşen filmin bazı sahneleri de İstanbul'da çekildi.

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Bizim Hikaye filmi nerede çekildi? Bizim Hikaye filmi oyuncuları ve konusu ile ne anlatıyor?
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