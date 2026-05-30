’Bizim için bayramların tadı yok’

Konya
'nın Akören ilçesinde 6 yaşındayken evlerinin önünde oyun oynadığı sırada çantasını müstakil evlerinin duvarına astıktan sonra ortadan kaybolan Yasin Şahin'in izine 10 yıldır ulaşılamıyor. Sırra kadem basan küçük Yasin, o dönem havadan ve karadan 80 kilometrelik alanda günler süren arama çalışmalarına rağmen hâlâ bulanamadı. İçişleri Bakanlığı
bünyesinde kurulan ve bölgede günlerce çalışmalarını yürüten özel ekip, yüzlerce kişinin ifadesine başvurdu ancak yine de hiçbir sonuç alınamadı. Yasin olmadan bayramları buruk geçirdiklerini belirten acılı baba Yavuz Şahin, "Bizim için bayramların bir tadı yok. Hem biz hem kardeşleri Yasin'i çok özlüyoruz. Zaman su gibi akıp geçiyor. Dile kolay oğlum kaybolalı 10 yıl oldu. Oğlumun ölüsünün veya dirisinin bulunacağına inanıyorum. Öldüyse bile en azından bayramlarda mezarının başına gidip bir dua ederim" dedi.