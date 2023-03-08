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Giriş Tarihi: 9.3.2023

‘Bizim ışığımız hayatımız söndü’

Antalya'da Yağız Balcı ve kız arkadaşı Ada Kayahan’ın scooter’ına aşırı hızla çarpan sürücü Can Gülmez’e 8 yıl hapis cezası verilmesine, aileler isyan etti: Bizim ışıklarımız söndü. Hiçbir ceza acımızı dindirmez

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
‘Bizim ışığımız hayatımız söndü’
Antalya'da geçtiğimiz yıl 22 Ekim gecesi Muratpaşa ilçesinde Muhammed Can Gülmez (23) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu elektrikli scooter kullanan Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (17) hayatını kaybetti. Önceki gün görülen duruşmada sürücü 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kayahan ve Balcı aileleri kararla ilgili SABAH'a konuştu.



Anne Sevim ve baba Murat Kayahan, "Sanık 100 yıl da ceza alsa yüreğimizdeki ateş sönmeyecek. Bizim ışığımız, hayatımız söndü. Kızımızla birlikte biz de öldük. Ada bizim evladımızdı, ancak Türkiye'nin de geleceği pırıl pırıl bir genciydi. Hiçbir çocuk annesinden ve babasından önce ölmesin. Kızımın bugün doğum günüydü" dedi.



Yağız Balcı'nın annesi Eda ve babası Ali Balcı da, oğullarını ölümünden bir gün önce çektiği aile selfie'sine bakarak gözyaşı döktü: "Verilen ceza en yüksekten ve indirimsiz verildi. Ancak bu ceza bizim evlatlarımızı geri getirmeyecek. Çocuklarımızın acısı bizle mezara kadar sürecek."

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‘Bizim ışığımız hayatımız söndü’
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