Haberler Yaşam Haberleri BJK-FB DERBİ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 2.11.2025 10:40

Türk futbolunun devleri Beşiktaş ile Fenerbahçe, ligin zirvesi için kritik bir derbide karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak maç, sadece üç puan değil, şampiyonluk yolunda önemli bir adım olacak. Futbolseverler özellikle maç saati, yayın kanalı ve takımların muhtemel 11’lerini merak ediyor. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 2025/2026 sezonunda 11. haftanın en heyecanlı karşılaşması, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi olacak. Bu maç, sadece üç puan mücadelesi değil; iki ezeli rakibin prestij savaşı, teknik direktörlerin taktik düelloları ve futbolcuların bireysel performans gösterisi anlamına geliyor. Ev sahibi Beşiktaş, taraftarının desteğiyle zirveye tutunmayı hedeflerken, güçlü bir başlangıç yapan Fenerbahçe deplasmandan galip gelerek avantajını korumak istiyor. Bu büyük kapışma, ligin kaderini etkileyecek ve uzun süre konuşulacak. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında heyecan dorukta! Beşiktaş ile Fenerbahçe, ezeli rekabetlerini bugün Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak derbide sürdürecek. Taraftarlar, bu kritik mücadelede sahadaki mücadeleyi soluksuz izleyecek.

BJK-FB DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Maçı Ali Yılmaz yönetecek, yardımcı hakemler İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken olacak. 90 dakikalık heyecan dolu mücadele futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Cerny, Rafa Silva, El Bilal-Toure, Abraham.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skrinar, Oosterwolde, Archie Brown, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri.

