BJK-FB DERBİ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 2025/2026 sezonunda 11. haftanın en heyecanlı karşılaşması, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi olacak. Bu maç, sadece üç puan mücadelesi değil; iki ezeli rakibin prestij savaşı, teknik direktörlerin taktik düelloları ve futbolcuların bireysel performans gösterisi anlamına geliyor. Ev sahibi Beşiktaş, taraftarının desteğiyle zirveye tutunmayı hedeflerken, güçlü bir başlangıç yapan Fenerbahçe deplasmandan galip gelerek avantajını korumak istiyor. Bu büyük kapışma, ligin kaderini etkileyecek ve uzun süre konuşulacak. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?