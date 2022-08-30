Senaryosunu Kevin Van Hook ile Jeff Wadlow'un kaleme aldığı Bloodshot: Durdurulamaz Güç filmi, bu akşam saat 20.00'da ATV ekranlarında olacak. Valiant Comics karakterine dayanan Amerikan süper kahraman filmi olan Durdurulamaz Güç, 2020 yılında vizyona girdi. Başrolünde etkili oyunculuğuyla bilinen Vin Diesel'in yer aldığı aksiyon türündeki filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Bloodshot: Durdurulamaz Güç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, film hakkında tüm merak edilenler…
Durdurulamaz Güç, öldürülmesinin ardından Bloodshot olarak tekrar hayata döndürülen bir askerin hikayesini konu ediyor. Asker olan Ray Garrison ve karısı öldürüldüğünde, kimliklerini gizleyen bir grup bilim insanı harekete geçer. Bilim insanları nano teknoloji sayesinde Ray'ı hayata geri döndürür. Bloodshot adı verilen Ray, damarlarında dolaşan teknoloji sayesinde artık durdurulamaz bir güçtür. Geçmişi ile ilgili hiçbir şeyi hatırlamayan Ray, artık kendisi gibi süper askerlerle çalışır. Şirketin zihnini kontrol etmesi nedeniyle geçmişini hatırlamayan Ray'in hayatında her şey muallaktır. Ancak yavaş yavaş geçmişini hatırlamaya başlayan Ray, kontrolünü geri kazanmak için zorlu bir savaş verir.