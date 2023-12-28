Bluetooth Kulaklık İkisi Aynı Anda Çalışmıyor, Neden Olabilir? Bluetooth Kulaklık Ayrı Ayrı Bağlanıyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Akıllı telefon, bilgisayar, oyun konsolu, stereo hoparlör, televizyon ve farklı elektronik cihazlara bağlanabilen Bluetooth kulaklık, bu yönüyle oldukça fonksiyoneldir. Kablosuz kulaklıklar, sadece tek bir cihaza bağlanır ve bundan dolayı diğerleri ile aynı anda eşleşmesi mümkün değildir. Sık yaşanan sorunlardan biri olduğu için Bluetooth kulaklık ikisi aynı anda çalışmıyor ve ayrı ayrı bağlanıyor sorunu nasıl çözülür öğrenmekte fayda vardır.

Bluetooth Kulaklık Ayrı Ayrı Bağlanıyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Kablo bağlantısına ihtiyaç duymayan Bluetooth teknolojisi, kısa mesafelerde işe yarayan kızılötesi ve radyo frekansları sayesinde çalışır. Bluetooth kulaklık ise kullanıcısının, akıllı telefonuna, bilgisayarına, müzik setine veya farklı elektronik cihazlarına kablosuz olarak bağlanmasına imkan tanır. Şekil ve sinyal taşıma yöntemi dışında kablolu kulaklıktan hiçbir farkı yoktur. Ses sinyallerini, ses dalgalarına dönüştürmeyi sağlar ve bundan dolayı bir dönüştürücü görevi görür. Öte yandan kablosuz kulaklıklar, çeşitli nedenlerden dolayı ayrı ayrı bağlanır veya biri hiç bağlanmayabilir. Böyle bir durumda yapılması gereken bazı kontroller bulunur. Bunlar;

1.Her iki kulaklığın da aynı anda şarj edildiğinden emin olunmalıdır.

2.Akıllı cihaz veya bilgisayarın Bluetooth bağlantısı kapatılmalıdır.

3.Her iki kulaklıkta da bulunan tuşlara basılı tutulmalı ve kapatılmalıdırlar.

4.Ardından açılana kadar tuşlara bir süre basılı tutulmalıdır.

5.Son olarak, cihaz ile eşleştirebilmek için Bluetooth bağlantısı açılmalıdır.

Bunlara rağmen sorun hala devam ediyorsa o zaman yetkili servis ile iletişime geçilmesinde fayda vardır.

Bluetooth Kulaklık İkisi Ayrı Ayrı Bağlanır mı?

Kablosuz kulaklıkların, ayrı ayrı eşleştirilmesi ve aynı anda farklı cihazlarla birlikte kullanılması mümkün değildir. Ek olarak, bir cihaza bağlanan kulaklıklar ayrı ayrı kullanılabilir. Ancak aradaki mesafe arttıkça bağlantıda azalma veya kopma meydana gelebilir. Kulaklıklardan biri çıkarıldığı takdirde ses duraklatılabileceği için oynatma manuel olarak devam ettirilebilir. Bir kulaklıktan diğerine geçiş yapıldığında ya da ikisi de aynı anda takılmak istendiğinde ses duraklatılabilir. Bunun nedeni ise kulaklıkların birbirine bağlanmamış olmasıdır. Cihazın Bluetooth özelliği etkinleştirildikten sonra önce biri ve daha sonra diğer teki ile eşleştirilmelidir. Bağlantı sağlandıktan sonra cihaza gelen bildirimde, çift ses seçeneği hatırlatılır. Buraya dokunularak aktif hale getirmek mümkündür.