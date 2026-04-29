Böbreği 8,5 kilo çıktı! 15 yıldır diyalize giriyordu: “Kuş gibi hafifledim”

Gaziantep'te yaşayan ve böbrek büyümesi hastalığı nedeniyle uzun süredir diyaliz tedavisi gören 60 yaşındaki Mustafa Doğan, karın ağrısı, nefes darlığı ve idrarından kan gelmesi üzerine Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Nefroloji bölümünde yapılan tetkikler sonrasında Doğan'ın büyüyen böbreğinin alınmasına karar verilince Genel Cerrahi ve Organ Nakli Ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda hastanın 8,5 kilogram ağırlığındaki dev böbreği 30 dakika içerisinde başarıyla çıkarıldı.

Hastayı uzun süredir takip eden Nefroloji Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Tuncay, hastanın böbreğinin çok büyük olduğunu saptadıklarını, vakanın özellikleri nedeniyle hastayı Genel Cerrahi Kliniği'ne yönlendirdiklerini belirtti. Ameliyatı gerçekleştiren ekibin başında bulunan Genel Cerrah Doç. Dr. Yücel Yüksel, hastanın böbreğinin aşırı büyüyerek diğer organlara baskı yaptığını ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Operasyonun, diğer organlara zarar verilmeden yaklaşık 20-25 dakika gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirten Yüksel, hastanın 3-4 gün içinde sağlıklı şekilde taburcu edildiğini söyledi.

Ameliyat sonrası hızlı toparlanan ve ilk gün ağızdan beslenmeye başlanarak kısa sürede sağlığına kavuşan hasta Mustafa Doğan ise büyüyen böbreğin yaşamını zorlaştırdığını belirterek, "Şimdi kendimi kuş gibi hissediyorum" dedi. Uzun süredir böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle diyalize giren Doğan'ın kalan tek böbreğinin de sorunlu olması nedeniyle diyaliz tedavisine devam edeceği öğrenildi. Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Yücel Yüksel ve ekibi, daha önce Türkiye'de 100 binden fazla hekimin üyesi olduğu Doctor Club Awards'ta "Yılın Yenilikçi Cerrahisi" ödülüne layık görülmüştü. Doctor Club Awards, Türkiye'de sağlık sektöründeki en yenilikçi ve başarılı proje, çalışma ve kişileri ödüllendiren prestijli bir platform olarak biliniyor