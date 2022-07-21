Böbrek Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir? Böbrek Taşı Ağrısına Hangi Bölüm Ve Doktor Bakar?

Böbreklerdeki ağrıların sebebi birçok farklı sonuçları gösterebilir. Kişinin üşütmesi bile böbreklerde ağrıya sebebiyet verebilmektedir. Bu ağrıların çözümü de ancak hastanelerde muayenelerle olabilmektedir. Yazımızda bizler de böbrek ağrısı için hangi bölüme gidilir, börek taşı ağrısına hangi bölüm ve doktor bakar gibi soruların ayrıntılı cevaplarını paylaşmış bulunmaktayız. Yazımızı okumaya devam ederek sizler de bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Böbrek Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Birçok rahatsızlığın böbrek ağrılarına sebep olabileceğinden bahsetmiştik. Böbrek ağrılarının bazı sebepleri ise şunlardır:

Dehidirasyon

Böbrek taşı

Hidronefroz

Böbrek kanaması

Böbrek kistleri

Böbrek hasarları

Glomerülonefrit

Bunun gibi rahatsızlıklar böbreklerde ağrıya ve böbreklerde ciddi hasarlara yol açmaktadır. Ağrıya sebep olan rahatsızlıklar muayene ve tedavi edilmediği sürece böbrek ağrısı kendiliğinden geçmez. Ağrıya sebebiyet veren rahatsızlıkları teşhis etmek tedaviyi hızlandırmanın en kolay yollarından biridir. Böbreklerle alakalı rahatsızlıklarda dahiliyenin alt bölümü olan üroloji ve nefroloji bölümleri ilgilenmektedir. Üriner sistemin cerrahi bölümleri dışında kalan rahatsızlıkların tedavisi için üroloji doktorlarına başvurmak gerekmektedir.

Üroloji bölümü doktorları böbrek taşı, kum, prostat ve mesane gibi sorunların teşhisini ve tedavisini yaparak rahatsızlıklara karşı çözüm üretebilmektedir. Böbrek yetmezliği, kistik böbrek rahatsızlıkları gibi durumlarda nefroloji bölümü başvurulması gereken yerdir. Böbrek ağrısı ve böbrek rahatsızlıklarıyla ilgilenen bu bölümler ilk başta hastaya fiziksel muayene yapmaktadır. Bu muayeneler idrar ve kan testleriyle incelenerek böbreğin işlevini görüp görmediği belirlenir.

Böbrek Taşı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Çoğu insanın karşılaştığı böbrek taşı sorunu, tedavi edilmeme durumunda daha büyük problemlere de yol açmaktadır. Böbrek kanalları içerisinde genellikle bilinmeyen sebeplerden ötürü bazı mineral yapıların birleşerek oluşturduğu sert yapılara böbrek taşı adı verilmektedir. Erkeklerde kadınlara oranla 3 kat daha fazla olan böbrek taşı bir kez oluştuğu taktirde tedavi edilse de çoğunlukla tekrar görülebilmektedir. Böbrek taşı sebepleri arasında; obezite, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, yetersiz fiziksel aktivite, kronik bağırsak problemleri gibi birçok rahatsızlık böbrek taşı oluşumunda faktör oynayan bazı sebeplerdendir.

Böbrek taşı rahatsızlığında tedavi süreci, taşın boyutu ve türü gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Tedavilerde kullanılan bazı yöntemler ise farklı alanlarda da kullanılmaktadır. Bazı taşlar için ameliyat yapılırken bazı taşlar için ilaç tedavisiyle ve bol su tüketimiyle taştan kurtulma sağlanabilmektedir. Böbrek taşı rahatsızlığının muayenesi ve tedavisi için de gidilmesi gereken bölüm üroloji servisi olmalıdır. Burada yapılacak gerekli tedavi yöntemleriyle rahatsızlıktan kurtulmak mümkün olacaktır.