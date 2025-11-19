Böcek ailesinin ardından bir gıda zehirlenmesi şüphesi daha: Hollanda’dan İstanbul’a gelen 2 kardeş hastaneye kaldırıldı!

Hastane tarafından yapılan ihbar üzerine polis ekipleri otelde inceleme yaptı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Sadegül Ö., polis ekiplerine verdiği ifadesinde 17 ve 18 Kasım'da Fatih'te gezdiklerini ve çeşitli yerlerde yemek yiyip, içecek içtiklerini söyleyerek bugün saat 13.00 sıralarında kaldıkları otelde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye gittiklerini belirtti.