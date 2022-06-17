Böcek Isırığına Ne İyi Gelir? Yazın Böcek Sokması Kaşıntısı Nasıl Geçer Ve Ne Sürülür?

Yaz mevsimlerinde çoğu kişinin başına gelen böcek ısırması ve sokması kaşıntı, kızarıklık, tahriş bazı durumlarda da ciddi komplikasyonlara ve alerjilere sebep olabilmektedir. Böcek ısırığı durumda ne yapmak gerektiğini öğrenmek, özellikle çocuk sahibi kişiler için oldukça faydalı bir eylemdir. Böcek ısırığına ne sürülür? Böcek ısırığına ne iyi gelir? İşte ayrıntılar...
Yaz aylarında ortaya çıkan bazı böcek türlerinin ısırma ve sokma gibi tehlikeleri vardır. Bazı böcek türlerinin, akrep, çıyan, zehirli örümcek gibi ve benzeri türlerinin ısırıkları ciddi komplikasyonlara sebep olabilmektir. Bahsi geçen böceklerin ısırması ya da sokması durumda sağlık kuruluşlarına başvurmak en sıhhatli yoldur. Hafif böcek ısırmaları olarak tabir edilen durumlarda ise yapıldığı takdirde iyi gelecek bir takım yöntemler vardır, bu yönündeki şöyle sıralayabiliriz;
Bazı böcek ısırması ve sokması sonucunda ciltte kaşıntılar meydana gelebilir. Bu kaşıntı ısırığın olduğu bölgede ise ısırmadan kaynaklıdır, fakat vücudun farklı yerlerinde oluşan kabartı ve kaşıntılar alerjik reaksiyon belirtileri olabilir, böyle bir durumda vakit kaybetmeden doktorunuza ya da sağlık kuruluşuna başvurmak en sağlıklı yoldur. Sadece ısırık olan bölgede oluşan kaşıntılar tehlike arz etmeyen ama kişiyi rahatsız eden bir durumdur. Bu tarz böcek sokması kaşıntılarına iyi gelen bazı yöntemleri şöyle sıralayabiliriz;