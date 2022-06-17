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Giriş Tarihi: 17.6.2022 17:29 Son Güncelleme: 17.6.2022 17:29

Böcek Isırığına Ne İyi Gelir? Yazın Böcek Sokması Kaşıntısı Nasıl Geçer Ve Ne Sürülür?

Böcek Isırığına Ne İyi Gelir? Yazın Böcek Sokması Kaşıntısı Nasıl Geçer Ve Ne Sürülür?

Bahar aylarında doğanın uyanmasın akabinde gelen yaz mevsimiyle beraber, bir çok canlı da uyanıp ekolojik dengede yerini almaktadır. Bu canlıların bir kısmı da yaz aylarında kaşıntıya sebep olan böceklerdir. Bazı böcek türleri sokma ve ısırma gibi reflekslere sahiptir, kimi böcek ısırıkları basit kaşıntı ya da kızarıklıklara sebep olurken bazıları ise ciddi müdahale gereken durumlara sebep olabilir. Peki, böcek ısırığına ne iyi gelir? Böcek sokması kaşıntısına ne iyi gelir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Yaz mevsimlerinde çoğu kişinin başına gelen böcek ısırması ve sokması kaşıntı, kızarıklık, tahriş bazı durumlarda da ciddi komplikasyonlara ve alerjilere sebep olabilmektedir. Böcek ısırığı durumda ne yapmak gerektiğini öğrenmek, özellikle çocuk sahibi kişiler için oldukça faydalı bir eylemdir. Böcek ısırığına ne sürülür? Böcek ısırığına ne iyi gelir? İşte ayrıntılar...

Böcek Isırığına Ne İyi Gelir Ve Ne Sürülür?

Yaz aylarında ortaya çıkan bazı böcek türlerinin ısırma ve sokma gibi tehlikeleri vardır. Bazı böcek türlerinin, akrep, çıyan, zehirli örümcek gibi ve benzeri türlerinin ısırıkları ciddi komplikasyonlara sebep olabilmektir. Bahsi geçen böceklerin ısırması ya da sokması durumda sağlık kuruluşlarına başvurmak en sıhhatli yoldur. Hafif böcek ısırmaları olarak tabir edilen durumlarda ise yapıldığı takdirde iyi gelecek bir takım yöntemler vardır, bu yönündeki şöyle sıralayabiliriz;

  • Böceğin ısırdığı bölge vakit kaybetmeden ılık su ve sabun ile güzelce yıkanmalıdır.
  • Eğer böcek ısırığı olan yer de hafif şişlik varsa soğuk ya da buzlu kompres uygulamak iyi gelecektir.
  • Bir miktar karbonat ve tuzu suyla macun haline getirip, böcek ısırığı olan bölgeye sürmek tahrişin ve acının önüne geçecektir.
  • Antiseptik özelliği bulunan nane yağını, ısırılan bölgeye sakince ve tampon hareketlerle uygulamak böcek ısırığına iyi gelen yöntemlerden biridir.
  • Antiseptik ve sivilce önleyici özleri olan çay ağacı yağını ısırılan bölgeye 1-2 damla olacak şekilde uygulamak hem şişliği almaya hem de bölgenin kaşınmasına iyi gelecektir.
  • Yarı yarıya sulandırılmış elma ya da üzüm sirkesiyle ısırılan bölgeyi temizlemek hem bölgenin şişmesini engellerken hem de oluşabilecek mikropların önüne geçecektir.
  • Her derde özellikle cilt problemlerine deva olan aloe vera böcek ısırıklarının sebep olduğu acı ve kızarıklara oldukça iyi gelir.

Böcek Sokması Kaşıntısı Nasıl Geçer?

Bazı böcek ısırması ve sokması sonucunda ciltte kaşıntılar meydana gelebilir. Bu kaşıntı ısırığın olduğu bölgede ise ısırmadan kaynaklıdır, fakat vücudun farklı yerlerinde oluşan kabartı ve kaşıntılar alerjik reaksiyon belirtileri olabilir, böyle bir durumda vakit kaybetmeden doktorunuza ya da sağlık kuruluşuna başvurmak en sağlıklı yoldur. Sadece ısırık olan bölgede oluşan kaşıntılar tehlike arz etmeyen ama kişiyi rahatsız eden bir durumdur. Bu tarz böcek sokması kaşıntılarına iyi gelen bazı yöntemleri şöyle sıralayabiliriz;

  • Kaşınan bölgeyi su ve sabunla temizlemek.
  • Karbonatlı su ile kaşınan bölgeye kompres yapmak.
  • Papatya çayına pamuk batırılıp o pamukla kaşınan bölgeyi silmek.
  • Kaşınan bölgenin tahriş olmaması için sertçe kaşımamak gerekir.

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Böcek Isırığına Ne İyi Gelir? Yazın Böcek Sokması Kaşıntısı Nasıl Geçer Ve Ne Sürülür?
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