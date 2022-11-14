Böcek Öldürmek Günah Mı? Diyanet’e Göre Haşere ve Böcek Öldürmek Haram Mı, Caiz Mi, Kuran’da Geçiyor Mu?

Evlerimiz her ne kadar bize özel yaşam alanları gibi görünse de dışardan başka hayvanlara da ev sahipliği yapabiliyor. Böcek gibi haşerelerin evlerin içinde görülmesi çoğu insan tarafından rahatsız edici bulunuyor. Evdeki böcekleri öldürmek günah mı değil mi bilemeyen insanlar bu sorularını internette araştırıyor. Böcekleri evden uzaklaştırmak isteyen insanlar böcek öldürmek günah mı sorusuna cevap arıyor. Haşere öldürmek haram mı, dinimizde yeri nedir? Bu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Böcek Öldürmek Günah Mı?

İslamiyet'e göre her canlının yaşamı değerli görülmektedir. Bu nedenle evdeki haşere ve böcekler öldürülmeden önce zarar vermeden dışarı atılmaya çalışılmalıdır. Ancak evdeki haşere ve böceklerin belirli şartlar altında öldürülmesi caiz olarak görülmektedir. Ev halkına zarar veriyorlarsa, sağlık sorunu teşkil ediyorlarsa, evden uzaklaştırmak denendiyse ve başarısız olunduysa ev içerisindeki böceklerin öldürülmesi dinimizce caiz kılınmıştır. Yalnız bu kural dışarıda bulunan ve kimseye bir zararı olmayan canlılar için geçerli değildir. Kimseye bir zararı olmayan canlıları öldürmek dinimizce günahtır. Peygamber efendimiz insana hiçbir zararı olmayan hayvanların öldürülmesini kesin bir şekilde yasaklamıştır.

Diyanet'e Göre Haşere ve Böcek Öldürmek Haram Mı?

Dinimizce hayvanları öldürmek, onlara eziyet etmek ve zarar vermek günahtır. Eğer evlerinizde bulunan böcek ve haşereler sağlığınıza ve size zarar veriyorsa önce onları uzaklaştırmayı denemeli ve en son öldürmeye başvurmalısınız. Peygamber efendimizin hayvanlar hakkında söylediği hadis-i şeriflerde dinimizce merhametin ne kadar önemli olduğu açıkça görülüyor. Bu hadis-i şeriflere örnekler şu şekildedir:

- Hz. Muhammed(sav), belirlenmiş bazı zararlılar dışında, hayvanların durduk yere, faydasız ve keyfî bir şekilde öldürülmesini yasaklamıştır. (Bûhârî, Bed'u'l-halk, 16; Müslim, Hacc, 66-67)

- "Kim bir serçeyi boş yere sırf eğlence olsun diye öldürürse, kıyamet günü o serçe feryat ederek Allah'a şöyle seslenir: Ey Rabbim! Falan beni gereksiz yere öldürdü, herhangi bir fayda için öldürmedi." (Nesâî, Dahâyâ, 42)