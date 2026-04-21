Haberler Yaşam Haberleri Bodrum Belediyesi'nde istifa depremi!
Giriş Tarihi: 21.04.2026 19:38

CHP’li Bodrum Belediyesinde taşlar yerinden oynadı. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Seferoğlu’nun beklenmeyen istifası CHP’li belediyede deprem etkisi yarattı.

CHP'li Bodrum Belediyesi'nde istifa depremi yaşandı. Bodrum Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak görev yapan İlknur Ülküm Seferoğlu, görevinden istifa etti. Seferoğlu'nun istifası belediyede deprem etkisi yarattı.

ÖZEL HAYATINI GEREKÇE GÖSTERDİ AMA…

Seferoğlu istifasına gerekçe olarak özel yaşantısını gösterdi. Yapılan açıklamada Seferoğlu'nun ailesine ve özel yaşamına daha fazla zaman ayırmak için istifa ettiği öne sürüldü.

MECLİS ÜYELİĞİ DEVAM EDECEK

Edinilen bilgilere göre İlknur Ülküm Seferoğlu'nun Muğla Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevlerinin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca Seferoğlu'nun Bodrum Belediyesi Meclis üyeliğinin de devam ettiği ifade edildi. Seferoğlu'nun beklenmeyen istifası kulislerde 'Bodrum Belediyesinde neler oluyor' sorularını akla getirdi. Seferoğlu'ndan boşalan koltuğa ise kimin oturacağı merak konusu oldu.

