Haberler Yaşam Haberleri Bodrum katında çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi
Giriş Tarihi: 4.05.2026 17:49

Bingöl'de 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında, 13 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

DHA
Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın bodrum katında öğleden sonra yangın çıktı. Duman kısa sürede binaya yayılırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DUMANDAN ETKİLENENLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ekipler, merdivenli araçla binadaki kişileri tahliye etti. Dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerinde müdahale edildi, 8 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
