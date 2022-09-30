Haberler Yaşam Haberleri Bodrum Marmaris Arası Kaç Km? Özel Araçla, Karayolu İle Otobüsle Marmaris Bodrum Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 14:48 Son Güncelleme: 30.9.2022 14:49

Bodrum Marmaris Arası Kaç Km? Özel Araçla, Karayolu İle Otobüsle Marmaris Bodrum Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Türkiye’nin vazgeçilmez turistik ve tatil kentlerinden biri olan Muğla, hem genel anlamda hem de barındırdığı ilçeler bakımından inanılmaz güzelliklere sahiptir. Özellikleri sebebiyle, iki ilçe arasındaki km mesafesi de merak konusu olmakta. Bu sebeple, Bodrum Marmaris arası kaç km sorusu da sıklıkla araştırılıyor. Ayrıca, Marmaris Bodrum arası kaç km sorusu, cevaba ihtiyaç duyan kişilerin seyahat kararlarını etkileyebilecektir. Peki, Bodrum Marmaris arasında kaç km var? Özel arabayla, karayoluyla ve otobüs ile Marmaris Bodrum arası kaç saat ve kaç kilometre?

Bodrum Marmaris Arası Kaç Km? Özel Araçla, Karayolu İle Otobüsle Marmaris Bodrum Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Özellikle yaz aylarında, Türkiye'nin neredeyse her yerinden ziyaretçi kabul eden Muğla'nın ilçeleri olan Bodrum ve Marmaris arasındaki mesafe farkı merak edilmektedir. Sadece farklı kentlerden değil, Muğla içerisinden de iki ilçe arasında sıklıkla seyahat gerçekleştirilmektedir. Dilerseniz, Marmaris Bodrum arası kaç saat karayolu ile bunu inceleyelim...

Bodrum Marmaris Arası Kaç Km?

Ege Bölgesi'nde konumlanmış olan Muğla; Türkiye'nin en büyük 24. şehridir ve kent içerisinde 13 adet ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelerden olan Bodrum ve Marmaris arasındaki mesafe ise, iki lokasyon arasında seyahat gerçekleştirmeyi planlayan kişiler için oldukça merak konusudur. Bodrum ve Marmaris arası km mesafesi; 163 km olmaktadır.

Özel Araçla, Karayolu İle Otobüsle Marmaris Bodrum Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Bodrum ve Marmaris arasında gerçekleştirilmek istenen seyahatler, genellikle eğitim, iş ve sağlık nedenli olmaktadır. Bu sebeple iki konum arasında seyahat gerçekleştirmek isteyen insanlar, iki ilçe arasındaki varış saatini, güzergahları ve kilometre mesafelerini merak etmektedir. Özellikle Bodrum ve Marmaris arasında, yaz aylarında çok daha yoğun gerçekleşen seyahatler hem özel araçlar ile hem de otobüsler ile sağlanabilmektedir. İşte, hem özel araçla hem karayolu ile hem de otobüs ile Bodrum ve Marmaris arasındaki varış saati ve kilometre mesafeleri;

  • Özel araçla, Bodrum ve Marmaris arası; 163 kilometredir ve 2 saat 4 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.
  • Karayolu ile Bodrum ve Marmaris arası; 163 kilometredir ve 2 saat 4 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.
  • Otobüsle, Bodrum ve Marmaris arası; 160 kilometredir ve 3 saat 2 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.

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Bodrum Marmaris Arası Kaç Km? Özel Araçla, Karayolu İle Otobüsle Marmaris Bodrum Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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