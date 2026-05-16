Bodrum merkezli 3 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir suç örgütünün mağdurları belediye encümeni olarak tanıttıkları kişilerle bir araya getirerek kamu arazisi devri vaat ettiği, evlilik ve iş ortaklığı sözleriyle dolandırdığı ve tehdit ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, mağdurlara ait Bodrum ve İzmir'deki lüks konutlar, ziynet eşyaları ve banka hesaplarındaki paralar olmak üzere toplam 105 milyon 700 bin TL değerindeki mal varlığını hileli yöntemlerle üzerlerine geçirdikleri tespit edildi.