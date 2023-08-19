Haberler Yaşam Haberleri Bodrum-Milas yolunda feci Kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Giriş Tarihi: 19.8.2023 23:24 Son Güncelleme: 19.8.2023 23:26

Bodrum-Milas yolunda feci Kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Milas - Bodrum karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Bodrum-Milas yolunda feci Kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Milas Kemikler Mahallesi civarında, Bodrum Milas karayolunda seyreden 3 araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Otomobillerden biri refüjde asılı kalırken, diğer iki otomobil ise şarampole uçtu.

İhbarın ardından kaza yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe bir süre kapandı. Milas istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölge trafik ekiplerinin yoğun çabasıyla trafik akışı sağlandı.

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Bodrum-Milas yolunda feci Kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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