Bodrum-Milas yolunda feci Kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Milas Kemikler Mahallesi civarında, Bodrum Milas karayolunda seyreden 3 araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Otomobillerden biri refüjde asılı kalırken, diğer iki otomobil ise şarampole uçtu.

İhbarın ardından kaza yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe bir süre kapandı. Milas istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölge trafik ekiplerinin yoğun çabasıyla trafik akışı sağlandı.