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Giriş Tarihi: 16.6.2022 10:44 Son Güncelleme: 16.6.2022 10:44

Bodrum Nerede? Bodrum Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Bodrum Nerede? Bodrum Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Ülkemiz, üç tarafı denizlerle çevrili bir coğrafi konumda olduğu için turistik cazibesi oldukça yüksek bir ülkedir. Özellikle kıyı kesimlerindeki deniz turizmi ile yurtiçi ve yurtdışı turistik geziler için tercih edilmektedir. Bodrum da turistik bir cennet olarak karşımıza çıkan yerler arasındadır. Son dönemlerde yabancı turistlerin de ilgisini çekmeye başlayan Bodrum ile ilgili merak edilen tüm sorularınızın cevaplarını bu yazımızda topladık. Bodrum nerede ve bodrum nereye bağlı soruları Bodrum ile ilgili en çok merak edilen sorular arasında. Bodrum’un gözde turistik mekanlarından biri olan Bodrum kalesi nerede ve Bodrum’a nasıl gidilir gibi turistik sorularımızın cevapları da bu yazımızda. İşte tüm soruların cevapları ile Bodrum ile ilgili merak edilenlerin detayları…

Hem tarihi dokusu hem de gezilecek yerlerinin çeşitliliği ile Bodrum tatil mekanları arasında en çok tercih edilenler arasındadır. Bodrum'a gitmeden önce öğrenilecek şeyler listesinde Bodrum nerenin ilçesi ve Bodrum'a nasıl gidilir sorularının da cevaplarını arıyorsanız bu yazımız tam size göre.

Bodrum Nerede?

Bodrum, ülkemizin kıyı bölgesi olan Ege bölgesinde bulunan bir turistik yerdir. Konum olarak Türkiye'nin güneybatısında yer alır. Muğla ilçesine bağlı olan Bodrum ili turistik ve tarihi açıdan oldukça dikkat çeken yerler arasındadır. Gerek deniz kıyısında olması gerekse tarihi yapısı turizm cenneti olmasını sağlamıştır. Aynı zamanda liman kenti olması ile de öne çıkan bir yerdir.

Bodrum Nereye Bağlı?

Bodrum nereye bağlı ya da Bodrum nerenin ilçesi sorusunun cevabı Muğla ilimizdir. Ege bölgesinde bulunan Muğla ilimizin 13 ilçesi bulunmaktadır ve Bodrum da bu ilçelerden biri olarak karşımıza çıkar.

Bodrum Kalesi Nerede?

Türkiye'nin liman kenti olan Bodrumun en önemli yerlerinden biri de Bodrum kalesidir. Hem turistik hem de tarihi bir uğrak yeri olan Bodrum kalesi 1402 yılında St. Jean Şövalyeleri tarafından Aziz Peter Kalesi olarak inşa edilmiştir. Günümüzde su altı arkeoloji müzesi olarak kullanılan Bodrum kalesi Bodrum'un çarşı mahallesinin kale caddesi üzerinde bulunmaktadır.

Bodrum'a Nasıl Gidilir?

Bodrum ulaşım konusunda en şanslı yerlerden biridir. Havayolu, karayolu ve denizyolu ile ulaşımı olan Bodrum, Muğla'nın Milas ilçesi ile ortak havalimanını kullanmaktadır. Yani Bodruma giderken kullanılacak havalimanı ile şehir merkezi uzaklığı 35 km kadardır. Karayolu ile de ulaşımda büyük kentlere uzaklığı ise İstanbul 790 km, İzmir 250 km, Ankara 715 km, Bursa 550 km, Muğla merkeze 110 km ve Marmaris'e 165 km şeklindedir.

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Bodrum Nerede? Bodrum Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?
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