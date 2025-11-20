Bodrum sağanak yağışa teslim! Cadde ve sokaklar göle döndü

Bodrum'da saat 16.00 sıralarında etkili olmaya başlayan sağanak yağmur, dakikalar içinde hayatı felç etti. Şiddetli yağışla birlikte birçok cadde ve sokak göle döndü, mazgallar taşarak yollarda akıntılar oluşturdu. Göle dönen yollarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinin yükseldiği bazı bölgelerde sürücüler araç kontrolünü sağlamakta zorlandı, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Konacık Mahallesi Turgutreis istikametinde etkili olan yağış nedeniyle iki otomobil yolda mahsur kaldı. Araçlardan biri sürücünün müdahalesiyle yeniden çalıştırılırken, diğer araç vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi. O anlarda bölgede yoğun trafik yaşandı. İlçe genelinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, yağışın aralıklarla devam etmesinin beklendiği öğrenildi.