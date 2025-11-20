Haberler Yaşam Haberleri Bodrum sağanak yağışa teslim! Cadde ve sokaklar göle döndü
Giriş Tarihi: 20.11.2025 20:44

Bodrum’da akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, kısa sürede cadde ve sokakları göle çevirdi. Şiddetli yağış nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

Bodrum'da saat 16.00 sıralarında etkili olmaya başlayan sağanak yağmur, dakikalar içinde hayatı felç etti. Şiddetli yağışla birlikte birçok cadde ve sokak göle döndü, mazgallar taşarak yollarda akıntılar oluşturdu. Göle dönen yollarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinin yükseldiği bazı bölgelerde sürücüler araç kontrolünü sağlamakta zorlandı, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Konacık Mahallesi Turgutreis istikametinde etkili olan yağış nedeniyle iki otomobil yolda mahsur kaldı. Araçlardan biri sürücünün müdahalesiyle yeniden çalıştırılırken, diğer araç vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi. O anlarda bölgede yoğun trafik yaşandı. İlçe genelinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, yağışın aralıklarla devam etmesinin beklendiği öğrenildi.

