Bodrum sahilinde caretta caretta kıyıya çıktı

Deniz kaplumbağalarının doğal yaşam alanlarından biri olan Bodrum kıyılarında zaman zaman caretta carettalar görülse de, sahile çıkmaları nadir rastlanan bir durum olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu tür kaplumbağaların genellikle yuvalama veya dinlenme amacıyla kıyıya çıkabileceğini belirtiyor.

Güvercinlik sahilinde caretta carettanın varlığı vatandaşlar arasında da ilgiyle karşılandı. Yetkililer, deniz kaplumbağalarının korunması için doğaya müdahale edilmemesi gerektiğini ve sahilde karşılaşıldığında güvenli bir mesafeden izlenmesi gerektiğini hatırlatıyor.