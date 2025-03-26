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Giriş Tarihi: 26.3.2025 17:26 Son Güncelleme: 26.3.2025 17:59

Bodrum sahilinde caretta caretta kıyıya çıktı

Bodrum’un Güvercinlik sahilinde sabah saatlerinde bir caretta caretta görüldü. Sahilde bulunan vatandaşlar, nadir rastlanan bu anı gözlemledi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Bodrum sahilinde caretta caretta kıyıya çıktı

Deniz kaplumbağalarının doğal yaşam alanlarından biri olan Bodrum kıyılarında zaman zaman caretta carettalar görülse de, sahile çıkmaları nadir rastlanan bir durum olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu tür kaplumbağaların genellikle yuvalama veya dinlenme amacıyla kıyıya çıkabileceğini belirtiyor.

Güvercinlik sahilinde caretta carettanın varlığı vatandaşlar arasında da ilgiyle karşılandı. Yetkililer, deniz kaplumbağalarının korunması için doğaya müdahale edilmemesi gerektiğini ve sahilde karşılaşıldığında güvenli bir mesafeden izlenmesi gerektiğini hatırlatıyor.

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Bodrum sahilinde caretta caretta kıyıya çıktı
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