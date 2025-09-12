Haberler Yaşam Haberleri Bodrum’da acı olay! Gece denize giren turist boğuldu
Giriş Tarihi: 12.9.2025 03:44

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, geç saatte olmasına rağmen denize giren Macaristan uyruklu Laszlo Janos K. (77) yaşamını yitirdi.

DHA
Bodrum’da acı olay! Gece denize giren turist boğuldu

Olay, saat 21.30 sıralarında Gümbet sahilinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Macaristan'dan tatile gelen Laszlo Janos K., geç saatte olmasına rağmen Gümbet sahilinde denize girdi.

Bir süre sonra suda hareketsiz kalan Laszlo Janos K.'yı fark eden vatandaşlar yardıma koştu. Macar turist sudan çıkartılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Laszlo Janos K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Laszlo Janos K.'nın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

