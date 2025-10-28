Bodrum’da Çelebi adasında çocuk cesedi bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında 24 Ekim gecesi göçmenlerin bulunduğu botun batmasıyla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bugün öğleden sonra Çelebi Adası'nda 10 yaşlarındaki bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.