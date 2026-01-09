Bodrum’da cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu: Rus anne ve kızının ölümünde kan donduran detaylar

Maddi durumları iyi olmayan, 3 çocuğundan en büyüğü olan David Dvizova ve diğer yakınları, annesi ve kardeşinin cenazelerinin alınıp ülkelerine götürülebilmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlattı. Dvizova, toplanan yardımların ardından beraberindeki yakınlarıyla Rusya'dan uçakla 13 Aralık 2023'te Muğla'ya geldi. Dvizova, Adli Tıp Kurumu'ndaki resmi işlemlerin ardından teslim aldığı annesi ve kız kardeşinin cenazelerini, Antalya Havalimanı'na özel cenaze aracı ile götürdü.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİ ALANDA 4,5 SAAT KALMIŞ

Soruşturma aşamasında polis tarafından yapılan incelemelerde, Andrej Kuslevic'in eve kendisine ait otomobille geldiği, cinayetin ardından olay yerinde yaklaşık 4,5 saat kaldığı ve bu süre içerisinde evi temizlediği ortaya çıktı. Kuslevic'in daha sonra cesetleri çarşafa sardığı, Irina Dvizova'ya ait otomobilin bagajına koyduğu ve ardından oğlunu da yanına alarak Dvizova'nın otomobiliyle saat 03.50 sıralarında bir otele gittiği belirlendi.