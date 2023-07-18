Bodrum’da feci kaza! Motosikletin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Konacık Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Turgutreis istikametine giden Eren Çırak yönetimindeki 48 ALA 783 plakalı motosiklet, Yeni Devlet Hastanesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kerim Acar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan çocuk, başını yol kenarında park halindeki 48 V 3331 plakalı kamyonete çarptı. Savrulan motosiklet ise önünde giden 34 GYT 382 plakalı otomobile çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde ağır yaralı olduğu belirlenen Acar, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Bodrum'daki tedavisinin ardından, ileri tetkik ve tedavi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Ali Kerim Acar, yolda hayatını kaybetti. İzmir'deki bir hastanenin morguna kaldırılan cenazenin Bodrum'a getirildiği ve Turgutreis Akçaalan'da toprağa verileceği bildirildi.

Kazayla ilgili gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Eren Çırak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.