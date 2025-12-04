Bodrum’da inanılmaz olay: Evini ateşe verdi!

Dehşete düşüren olay, Eskiçeşme Mahallesi Bahriye Üçok Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, alt katta yaşayan genç kadın ile üst katta ikamet eden anne ve babası arasında öğle saatlerinde tartışma çıktı. İddiaya göre, sinir krizi geçiren kadın, önce evdeki bazı eşyaları dışarı fırlattı, ardından çakmakla ateşe verdi.
BABA DUMANDAN ETKİLENDİ
Alevlerin kısa sürede yükselmesi paniğe neden oldu. Evdeki yangına müdahale etmeye çalışan baba, dumandan etkilenerek fenalaştı. Şahsın babası, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından olay yerinde tedavi edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, evde büyük maddi hasar oluştu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.