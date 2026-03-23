Bodrum’da insan tacirlerine operasyon: 9 şüpheli tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Bodrum'da operasyon gerçekleştirdi. Bodrum'un Yahşi Mahallesi sahilinde bota binmek üzere olan düzensiz göçmenler yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda, göçmenleri Muğla'ya getiren, konaklama imkânı sağlayan ve deniz yoluyla yurt dışına çıkışlarını organize eden 10 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden E.A., 22 Mart 2026 tarihinde adli mercilere sevk edilmesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.B, G.G, İ.D.T, G.S, E.G, S.A, N.Ç, T.A ve M.K isimli 9 şüpheli mahkeme kararıyla tutuklandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

