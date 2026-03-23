Haberler Yaşam Haberleri Bodrum’da insan tacirlerine operasyon: 9 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 23.03.2026 15:45

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bodrum Yahşi Mahallesi sahilinde düzensiz göçmenlerin deniz yoluyla yurt dışına çıkarılmasını önlemek için operasyon düzenledi. Bota binmeye hazırlanan göçmenler yakalanırken, göçmenleri getiren ve organizasyonu yapan 10 şüpheliden 9’u tutuklandı, 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Bodrum'da operasyon gerçekleştirdi. Bodrum'un Yahşi Mahallesi sahilinde bota binmek üzere olan düzensiz göçmenler yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda, göçmenleri Muğla'ya getiren, konaklama imkânı sağlayan ve deniz yoluyla yurt dışına çıkışlarını organize eden 10 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden E.A., 22 Mart 2026 tarihinde adli mercilere sevk edilmesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.B, G.G, İ.D.T, G.S, E.G, S.A, N.Ç, T.A ve M.K isimli 9 şüpheli mahkeme kararıyla tutuklandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

