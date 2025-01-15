Bodrum’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Bodrum Mumcular- Güvercinlik yolunda seyreden hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak karşı şeride geçti. Kamyon, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savruldu. Otomobilde bulunan 43 yaşındaki Mehmet Alper Emiroğlu ağır şekilde yaralandı. Yolda seyreden başka bir otomobil de kontrolden çıkarak şarampole girdi. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emiroğlu'nun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada kamyonla çarpışan otomobilin adeta hurdaya döndü.