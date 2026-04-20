Bodrum’da kan donduran olay: Gençleri misafir edip ölüme göndermişti! O hain planda karar verildi!

SINIR DIŞI EDİLİNCE YAKALANMIŞLAR

İddianamede; şüpheli Arda Ramazan K.'nin olayın ortak faili olduğu ve Eşref T.'nin azmettirmesiyle çifte cinayeti işlediği vurgulandı. Arda Ramazan K.'nin öldürülen Seyat ile Yıldız'a bizzat ateş ettiği de iddianamede yer aldı. Arda Ramazan K.'nin olayın ardından diğer şüpheliler Eşref T., Caner A. ve Muhammed Mamo ile yurt dışına kaçtığı ancak sınır dışı edilince yakalandığı kaydedildi. Arda Ramazan K.'nin, "Eşref T., beni yurt dışına kaçırmadı. Kendi imkanlarımla yurt dışına kaçtım. Eşref T.'den bu amaçla maddi menfaat sağlamadım. Olay nedeniyle bir şey yapmadığım için pişmanlık duymuyorum. Delilleri saklamıyorum, bildiklerimi anlatıyorum. Seyat ve Yıldız'ı, biz evden ayrıldıktan sonra kim öldürdü, bilmiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. İki kişiyi ben öldürmedim. Bu amaçla para almadım. Kimse beni azmettirmedi. Bu şahısları öldürdüğüm için de yurt dışına kaçmadım. Olay nedeniyle kimseden korkmuyorum, tehdit edilmedim, bildiklerimi anlattım" şeklindeki ifadesi de iddianameye girdi.