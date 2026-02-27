Haberler Yaşam Haberleri Bodrum’da kazıdan tarih çıktı! Boğa figürlü lahit bulundu
Giriş Tarihi: 27.02.2026 18:00

Bodrum’da kazıdan tarih çıktı! Boğa figürlü lahit bulundu

Bodrum Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde su isale hatlarının yenilenmesi çalışması sırasında yapılan kazı sırasında lahit bulundu.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Bodrum’da kazıdan tarih çıktı! Boğa figürlü lahit bulundu
  • ABONE OL

Bodrum Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde su isale hatlarının yenilenme çalışması başlatılmıştı. Ekiplerin yürüttüğü kazı çalışması esnasında yaklaşık 3 metre derinlikte bir lahit olduğu tespit edildi. Kazı çalışmasını yürüten ekipler durumu Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Lahit mezarın bulunmasının ardından iş makineleri kontak kapattı.

İlk incelemelerde, lahdin baş kısmında bir boğa figürü olduğu öğrenilirken, Bodrum Müze Müdürlüğü yetkilileri lahit mezarın zarar görmeden çıkarılması için bölgede detaylı bir kurtarma kazısı yapılacağını bildirdi. Antik kalıntının hangi döneme ait olduğunun, arkeologların yapacağı incelemelerin ardından netlik kazanacağı açıklandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrum’da kazıdan tarih çıktı! Boğa figürlü lahit bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz