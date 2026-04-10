Bodrum’da kruvaziyer sezonu başladı

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte kruvaziyer hareketliliği artan Bodrum, bu kez lüks bir gemiyi ağırladı. Emerald Cruises firmasının bu yıl yapımını tamamladığı yeni nesil kruvaziyeri Emerald Kaia, Bodrum Limanı'na yanaştı. Bahama bayraklı gemi, Yunanistan'ın Kos Adası'ndan gelerek Bodrum'a ulaştı. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı turistlerden oluşan 87 yolcu ile 92 personel bulunduğu öğrenildi. Lüks donanımı ve butik kruvaziyer konseptiyle dikkat çeken gemi, Kuşadası Limanı'na hareket edecek.