Bodrum’da marinada yangın çıktı! Milyonluk tekneler küle döndü

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan marinada, marinaya bağlı halde bulunan 25-30 metre uzunluğundaki yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan yana bağlı diğer yatlara sıçrayarak büyük paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre 5 yat tamamen yanarak battı. Yangının diğer yatlara sıçramaması için marinadaki birçok yat acil şekilde açığa çekilerek güvenli alanlara alındı.

İhbarın ardından karadan itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık; denizden de Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi. Ayrıca Bodrum Limanı'ndan ve Güllük Limanı'ndan toplam 3 römorkor bölgeye geldi. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, bölgeden zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Gece karanlığında devam eden müdahalede ekipler yangını çevre yatlara sıçramadan kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol atlına alındı, soğutma çalışması sürüyor. İlk belirlemelere göre 7 motoryat yanarak battı, 1 motoryat hasar aldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.