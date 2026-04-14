Bodrum’da motosiklet kazası! Feci şekilde can verdi

Kaza, gece saatlerinde Bitez Mahallesi 1516 Sokak'taki süratli şekilde seyreden Çağlar Taşin idaresindeki 34 FSM 839 plakalı motosiklet, virajda kontrolden çıktı.

Yol kenarına savrulan motosiklet, park halindeki otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü Taşin, otomobil ile yol kenarındaki demir çit arasına sıkıştı.

Bir süre sonra bölgeden geçen vatandaşlar kazayı fark edip ihbarda bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

Taşin'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.