Son dakika: Bodrum’da sorumsuzluk pes dedirtti! Milyonluk kamu yatırımı tahrip edildi

Bodrum'da milyonlarca liralık kamu yatırımı, sorumsuz sürücüler nedeniyle zarar gördü. İslamhaneleri ile Akçaalan Mahallesi arasındaki Piren Caddesi'nde yapılan beton yol çalışması kapsamında asfalt dökülmüştü.

MİLYONLUK KAMU ZARARI OLUŞTU

Asfalt henüz kurumadan, sorumsuz sürücülerin kurbanı oldu. Yeni dökülen beton yola, ağır tonajlı hafriyat kamyonlarıyla giren sürücüler, metrelerce ilerleyerek yol yüzeyinin bozulmasına neden oldu. Daha sonra geri döndükleri görülen araçların, kamuya ait yatırımı ciddi şekilde zarara uğrattığı belirtildi.

BÖLGE SAKİNLERİ TEPKİLİ

Bölge sakinleri ise duruma tepkili. Uzun süredir ağır tonajlı hafriyat kamyonlarının kestirme yol olarak kullandığı Piren Caddesi'nde defalarca uyarı yapılmasına rağmen yeterli önlem alınmadığını ifade eden vatandaşlar, her yıl onarılan yolun yeniden kullanılamaz hale geldiğini dile getirdi.

Bir mahalle sakini yaşananlara tepki göstererek, "Burası Bağla ile Turgutreis'i birbirine bağlayan dar ve düzensiz bir yol. Ağır tonajlı kamyonlar bu yolu sürekli kullanıyor. Defalarca bildirmemize rağmen önlem alınmadı. Yeni dökülen betonun bu şekilde zarar görmesi hepimizin vergisinin heba edilmesi demektir" dedi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldığı, yola girerek zarar veren araçların tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Sorumluların tespit edilmesiyle çok ciddi cezalar kesileceği bildirildi. Sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Yetkililer, kamu zararına neden olan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını vurguladı.