Bodrum’da suç örgütü operasyonu…10 şüpheli gözaltında

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'da silahlı suç örgütü kurma, uyuşturucu ticareti ve iş yeri kurşunlama olaylarına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Bodrum merkezli İstanbul, Aydın, Diyarbakır, Bitlis, Tunceli ve Mardin illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 4 adet tabanca ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından Bodrum'a getirilerek ifadeleri alındı. Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 10 kişi hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.