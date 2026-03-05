Bodrum’da TIR’ın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bodrum'un Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde 5 Mart sabah saatlerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Murat Murathanoğlu (53), iddialara göre M.A. idaresindeki TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle Murathanoğlu savruldu. İhbar üzerine bölgeye emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Murathanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yolun güvenlik önlemleri nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Mahalle sakinleri, bölgede sürücülerin sinyal vererek sokağa girmeye çalıştığını, ancak yolun dar olması nedeniyle araçların sıkıştığını belirtti. Bazı araçların ağaçların bulunduğu alanlara kadar çıkarak geçmeye çalıştığını ifade eden vatandaşlar, durumun hem yayalar hem de hayvanlar için tehlike oluşturduğunu vurguladı.