Bodrum’da yanan ormanlarda “beyaz”buluşma

Bodrum Cup yarışlarında ikinci gün Çökertme Etabına beyaz buluşma konseri damga vurdu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras "Beyaz buluşmayı"muhteşem oldu diyerek sosyal medyadan paylaştı.

Başkan Aras:"Büyük bir coşkuyla devam eden American Hospital The Bodrum Cup yarışlarının Çökertme Opet Etabı sonrasında, alevlerin kararttığı Arpabükü Koyu ile dünyaca ünlü caz sanatçısı, piyanist ve besteci Kerem Görsev'in "Beyaz" buluşması, muhteşem oldu.

Değerli Sanatçımıza ve bu muhteşem buluşmada emeği geçen herkese, çok teşekkür ederim."dedi.