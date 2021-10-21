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Giriş Tarihi: 21.10.2021 21:37

Bodrum’da yanan ormanlarda “beyaz”buluşma

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’da yanan ormanlarda “beyaz”buluşma

Bodrum’da büyük yangında yanan ve kül rengini alan ormanlık bölgelerden olan  Arpabükü Koyunda ünlü caz Sanatçısı Kerem Görsev “beyaz buluşma”konseri verdi.

Bodrum Cup yarışlarında ikinci gün Çökertme Etabına beyaz buluşma konseri damga vurdu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras "Beyaz buluşmayı"muhteşem oldu diyerek sosyal medyadan paylaştı.

Başkan Aras:"Büyük bir coşkuyla devam eden American Hospital The Bodrum Cup yarışlarının Çökertme Opet Etabı sonrasında, alevlerin kararttığı Arpabükü Koyu ile dünyaca ünlü caz sanatçısı, piyanist ve besteci Kerem Görsev'in "Beyaz" buluşması, muhteşem oldu.
Değerli Sanatçımıza ve bu muhteşem buluşmada emeği geçen herkese, çok teşekkür ederim."dedi.

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Bodrum’da yanan ormanlarda “beyaz”buluşma
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