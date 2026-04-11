Bodrum’daki ’çuval’ cinayetinde flaş: Ortaya çıkan detaylar kan dondurdu! İşte o canilere istenen ceza...

'BEBEĞİNİN TEDAVİSİ İÇİN SUÇU ÜSTLENMESİNİ İSTEDİLER' İDDİASI

Hasan Tahsin Akbal'ın burada Gökhan İlkay ile henüz ölmeyen Erol'u birlikte öldürdükleri kaydedildi. Akbal'ın ardından da annesi Fatma Nihal K. ile cesedin ortadan kaldırılması ve suçu üstlenmesi için önceden tanıdıkları Erkan D. ile görüşüp, karşılığında hasta olan bebeğinin tedavisini üsteleneceklerini vadettikleri ifade edildi. Teklifi kabul eden Erkan D.'nin cesedin gömeceği gece taşıyabilmek için Fatma Nihal K.'den battaniye istediği de iddianameye girdi. Erkan D.'nin arkadaşları Sinan E. ve Tevfik Bülent S.'den yardım aldığı da iddianamede yer buldu. Erkan D. ve 2 arkadaşının Erol'un cesedinin bulunduğu yere gittiği ve cesedi sarmak için marketten alet satın aldıkları belirtildi. Daha sonra 3 arkadaşın araç kiralayıp, cesedi Ortakent yol kavşağı kenarına götürüp, çuval içinde attıkları, üzerine moloz dökerek gömdükleri ifade edildi. Olayın ardından Sinan E. ve Tevfik Bülent S.'nin alınan beyanlarında, Hasan Tahsin Akbal'ın hesaplarına para gönderdiğini söylediği iddianameye girdi. Öte yandan Hasan Tahsin Akbal'ın yanında çalışan Aybars Talu S. ile iş yerine ait güvenlik kamera kayıtlarını teknik ekip çağırarak, sildirdiği de kaydedildi.