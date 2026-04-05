Bodrum’daki göçmen faciasının şüphelileri adliyeye sevk edildi

Bodrum Yalıkavak açıklarından 1 Nisan 2026 sabah saat 06.00 sıralarında Yunanistan yönüne ilerleyen lastik bot, Sahil Güvenlik ekiplerinin "dur" ihtarına rağmen yoluna devam etti. Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle kontrolünü kaybeden bot alabora oldu. Faciada 19 kişi yaşamını yitirirken, 20 göçmen sağ olarak kurtarıldı.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, göçmenleri bota bindiren kişinin yüzünü gizleyen bir tekne kaptanı olduğu tespit edildi. Göçmenlerin Türkiye'nin farklı illerinden Bodrum'a getirildiği, Yalıkavak Dirmil bölgesinde organize edilerek denize açıldıkları belirlendi.

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Facianın ardından başlatılan çalışmalarla insan kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen şüpheliler tek tek tespit edildi. Yapılan operasyonda şüpheliler J.H.H.K., A.A., Ç.D., H.B., Ö.B., H.Ö., Y.E., İ.A., H.S., A.U., M.R., T.B.O., B.A., A.M.G., Y.Y., S.A. ve H.G.T. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, göçmenleri farklı şehirlerden Bodrum'a taşıdığı, burada konaklama sağladığı ve yasa dışı deniz geçişlerini organize ettiği ortaya çıkarıldı. Şüpheliler arasında Afganistan uyruklu bir kişinin de bulunduğu ve organizasyon içerisinde aktif rol aldığı değerlendiriliyor. Güvenlik güçleri, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.